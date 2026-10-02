Rotura de tubería afecta viviendas en VES: familia debe pernoctar en hotel

Las calles de Villa El Salvador terminaron convirtiéndose en un río de barro, luego que una matriz de Sedapal colapsó. El agua vino desde la parte alta y recorrió varias calles de Príncipe de Asturias.

El barro terminó dentro de varias casas y también alcanzó una iglesia, por ello los vecinos tuvieron que enfrentar la emergencia como pudieron, sin embargo, lo más preocupante es que esta no sería la primera vez.

La senadora Martha Moyano acudió al llamado de los vecinos donde le relataron que hace unos meses ocurrió un episodio similar cuando se realizaban trabajos para las pistas de la zona.

EXIGEN QUE SE REALIZAN MEDIDAS PREVENTIVAS

Según indicaron, el reservorio ubicado en la parte alta habría colapsado tras una mala maniobra, provocando que el agua y el barro se deslizaran hacia las calles, por ello exigen que se atienda los daños en las viviendas y se garantice que esto no vuelva a pasar.

La Municipalidad de Villa El Salvador se pronunció sobre lo ocurrido y dijo que dos cargadores frontales y una cuartilla de operadores acudirán a limpiar las vías. En tanto, Sedapal informó que atendió la emergencia y activó las pólizas de seguro para cubrir los daños

FAMILIA TERMINÓ DURMIENDO EN HOTEL POR LOS DESTROZOS

Si bien varias casas resultaron afectadas, quien se llevó la peor parte fue la de una mujer que tiene una casa de material prefabricado, por lo que tuvo que pernoctar en un hotel.

La dueña comentó que su casa fue la más afectada por ser la última de las viviendas y por que está ubicada en la esquina de la calle. La mujer mostró varios de sus muebles deteriorados por el agua y barro.