Lo mataron tras su presentación: cantante “Andy Torres” fue asesinado a balazos

Torres también había ejercido como perito de Criminalística en la Policía, función que habría dejado hace aproximadamente un año, antecedente que es evaluado por los investigadores.

El cantante de cumbia Cristian Torres Zamora, conocido popularmente como “Andy Torres”, fue asesinado por sujetos cuando se encontraba realizando una presentación privada ante un grupo de aproximadamente 15 personas.

El ataque se registró durante la noche, luego de que el artista culminara su primera presentación. Tras perpetrar el crimen, los presuntos atacantes huyeron en diferentes direcciones para evitar ser capturados por las autoridades.

Torres, quien en los últimos meses había ganado popularidad en la zona de Huaycán y otros sectores de Lima Este, era conocido por sus presentaciones en diferentes eventos de la zona. Según las primeras investigaciones policiales, una de las hipótesis que se maneja es que el crimen estaría relacionado con una presunta rivalidad entre bandas musicales.

HIPÓTESIS TRAS SU MUERTE

El popular cantante habría dejado de ejercer, hace aproximadamente un año, sus funciones como policía en el área de Criminalística, donde se desempeñaba como perito. Este antecedente ha despertado sospechas entre los investigadores sobre la posibilidad de que el crimen se haya tratado de un acto de venganza.

Tras registrarse el atentado, la Policía activó el denominado “Plan Cerco” y logró intervenir a tres sospechosos. Sin embargo, horas después se confirmó que estas personas no tendrían relación con el asesinato y fueron desvinculadas de la investigación