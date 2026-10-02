A balazos asesinan a chofer de combi cuando recogía pasajeros en el Callao

Alrededor de las 6 de la mañana, un transportista fue asesinado por falsos pasajeros cuando realizaba su trabajo diario en el Callao, en el cruce de las avenidas 2 de Mayo con Miroquesada.

El condtor de 60 años realizaba su ruta, que cubre Lima – Callao, y estaba recogiendo pasajeros, cuando dos sujetos que se hacían pasar por pasajeros rápidamente arremetieron a balazos contra él que no pudo huir y terminó falleciendo.

Hasta el lugar llegaron familiares del conductor, en tanto, la policía se encuentra analizando la escena del crimen e investiga si se realizaron amenazas contra la empresa de transporte público.

CONDUCTORES DECIDEN DETENER SUS LABORES

Según informaron preliminarmente, se ha hecho un llamado a los conductores que se encuentran en ruta para que dejen de laborar en señal de duelo por el fallecimiento del conductor. En tanto, llamó la atención que el hecho ocurrió a muy pocas cuadras del Poder Judicial.

Los agentes de criminalística se encuentran analizando el lugar y esperan la llegada de personal del Ministerio Público. Cabe destacar que las avenidas donde ocurrió el crimen se encuentran cercadas por la policía y cerradas temporalmente.

MAFIAS EXTORSIVAS ESTARÍAN INVOLUCRADAS

Un familiar exigió que el peso de la ley caiga contra los responsables: “Nosotros queremos justicia, pues [el conductor fallecido] era una persona tranquila y trabajadora. Por la culpa de estos sicarios han acabado con su vida”, dijo entre lágrimas. Añadió que no amenazaban al conductor sino a la dueña del carro, porque estaría atrasada en el pago del cupo que le exigen los extorsionadores. Finalmente, el familiar, que no quiso dar su nombre, aseguró que la víctima trabajaba desde hace varios años en la misma ruta.

Otro familiar también llegó al lugar y dijo que el chofer deja a una hija de 30 años que tiene discapacidad.