Villa El Salvador: conductor muere tras despistarse y chocar contra sardinel

Un joven de 20 años perdió la vida tras despistar su vehículo que manejaba a toda velocidad y chocar contra un sardinel. El hecho ocurrió en la avenida Juan Velasco Alvarado, en el distrito de Villa El Salvador.

El automóvil impactó de manera frontal contra el sardinel de la vía, provocando que la parte delantera quedara totalmente destrozada y la muerte del conductor se produjo de manera instantánea.

​Las cámaras de seguridad registraron que el vehículo circulaba a gran velocidad sin encontrar otros obstáculos en su camino antes de invadir la vereda y chocar contra el sardinel y un árbol. Asimismo, la unidad vehicular no contaba con bolsas de aire activadas al momento del fuerte impacto.

​Actividades previas a accidente y auxilio de vecinos

​Testigos y vecinos de la zona indicaron que el joven conductor recientemente se había enterado de que iba a ser padre de familia. Minutos antes del accidente, el joven se encontraba jugando fulbito a cinco cuadras del lugar, tras lo cual abordó su vehículo y se produjo el desenlace fatal.

​Las marcas de las llantas sobre la vereda y el pavimento confirman la velocidad desmedida con la que se desplazaba el automóvil antes de perder el control. El roce del vehículo contra un árbol contiguo dejó la carrocería achatada y con manchas de impacto, mientras los vecinos intentaron auxiliar a la víctima de inmediato sin poder revertir la situación.