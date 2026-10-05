Mi Perú: balacera a pleno día dejó a un niño de 5 años herido de bala

En el sector M, en el distrito de Mi Perú, un niño de 5 años y un adulto terminaron heridos por balas perdidas, luego de un ataque a balazos contra un grupo de amigos.

La información que se maneja es que un sujeto armado se acercó a un grupo de jóvenes que estaban conversando. El sujeto disparó contra ellos, pero uno de los jóvenes respondió también a balazos, iniciando un fuego cruzado.

En medio del enfrentamiento, el atacante terminó herido y fue trasladado hacia un hospital de la zona. Además, había un menor de 5 años jugando cerca de ellos en la losa deportiva y una bala le cayó, por lo que fue trasladado a un centro de salud.

PIDEN MÁS SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA EL NIÑO HERIDO

Se conoció que la policía detuvo a tres de estos sujetos y fueron trasladados a la comisaría. Cabe destacar que esta situación generó gran preocupación entre los vecinos porque el hecho ocurrió a plena luz del día, con muchos niños jugando y la balacera dejó al pequeño de 5 años herido de bala. Los vecinos exigen capturar con celeridad al resto de sujetos que dejaron a estas personas malheridas.