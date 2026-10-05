Detienen a dos adolescentes implicados en crimen de chofer en el Callao

​La Policía Nacional del Perú capturó a dos adolescentes de 13 y 17 años, quienes serían los presuntos implicados en el ataque a balazos contra un chofer. El crimen ocurrió en la avenida Argentina, en el Callao.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que la víctima se encontraba esperando pasajeros en la unidad cuando fue interceptado por los atacantes. Los sospechosos huyeron por la avenida Uruguay a bordo de una bicicleta.

​Tras el crimen contra el conductor, la institución policial dispuso un operativo inmediato que permitió la ubicación y captura de los dos menores vinculados al caso. Las autoridades ubicaron una bicicleta de color verde que habría sido empleada para escapar de la escena del crimen.

​Evidencias encontradas e investigación

​Durante la intervención, los agentes del orden incautaron prendas oscuras guardadas en una bolsa y un par de zapatillas rojas que coincidían con las registradas por las cámaras de seguridad durante la huida.

​El menor de 13 años declaró ante las autoridades que las pertenencias encontradas no le pertenecían. La policía continúa con las investigaciones ante la presunción de más implicados, y los intervenidos serán trasladados a la Depincri para el esclarecimiento de responsabilidades.