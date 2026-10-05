Caso Liceo Naval: rechazan apelación de menores implicados en presunta agresión sexual

La Sala de Familia rechazó la apelación presentada por los seis adolescentes investigados por la presunta agresión sexual contra un escolar del Liceo Naval Almirante Guise, confirmando así la medida preventiva de internamiento en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como "Maranguita".

Los menores, acusados de participar en el ataque, pasarán internados debido a que deben cumplir el plazo de esta disposición legal mientras continúan las diligencias. ​El abogado de la víctima, Jorge Petrozzi, informó que la decisión de la instancia judicial ratifica el internamiento preventivo de los investigados, un recurso que la defensa de los menores apeló formalmente.

En tanto, la investigación no se limita únicamente a los adolescentes, ya que otros cuatro alumnos permanecen como testigos mientras se busca esclarecer el grado de responsabilidad de los adultos que estaban a cargo de los escolares.

​Investigación a docentes por omisión

​Paralelamente, las pesquisas contra los profesores del plantel fueron derivadas a la fiscalía de San Borja. A los docentes se les imputa el presunto delito de violación sexual bajo la modalidad de comisión por omisión, luego de que el fiscal atendiera el pedido de la parte afectada respecto a los adultos que se encontraban en el interior del recinto durante los hechos.

​Mientras las investigaciones contra los adultos avanzan por separado, el escolar afectado continúa con su proceso de recuperación con el respaldo de su entorno familiar y profesional. Por su parte, las autoridades mantienen abiertas las indagaciones para determinar todas las responsabilidades vinculadas a este caso registrado en la institución educativa.