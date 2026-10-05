Furor por BTS: MML dará garantías si la banda surcoreana acude a Palacio de Gobierno

La llegada de los mega artistas surcoreanos BTS a Lima ha generado una serie de interrogantes, no solo por los conciertos de tres fechas que se realizarán en la capital y que prometen ser masivos, sino por la posibilidad que los músicos lleguen a Palacio de Gobierno, tras declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori de que sí podrían invitarlos, al como lo hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

De concretarse la reunión, ¿la Municipalidad de Lima podrá dar las garantías necesarias para que se los fans de BTS puedan reunirse en la plaza de Armas y verlos?

Al respecto, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que, de darse el caso, pondrían a disposición toda la seguridad necesaria para evitar cualquier accidente.

“Si es que se da, por supuesto vamos a brindar todas las garantías. Si es que esto se da acá en la Plaza Mayor estaremos dando toda la cobertura necesaria para que este encuentro se dé sin ningún contratiempo”, manifestó Reggiardo.

Sin embargo, esta reunión aún está en evaluación, pues la famosa banda surcoreana llega de realizar varias presentaciones en Asia, Estados Unidos y Europa, además, recientemente estuvo en Colombia, con estadios llenos y ventas totales que muestran el nivel de popularidad del joven septeto.

CONCIERTOS TENDRÁN EL APOYO DE LA MML

En tanto, para los conciertos ya programados en Lima para este 7, 9 y 10 de febrero, la Municipalidad de Lima se reunió con un grupo de fans que están organizando proyectos para la visita del grupo, que llega a Perú por primera vez.

El alcalde Reggiardo manifestó que han preparado la presencia de mil agentes de seguridad para evitar el caos, además, personal que estará desde temprano en los exteriores del estadio con bodycams y drones. Asimismo, se tiene la presencia de un número importante de ambulancias que atiendan cualquier emergencia.

Esto debido a que se tiene previsto que poco más de 100 mil personas acudan al estadio San Marcos entre las tres fechas del concierto. Reggiardo también destacó que han hecho coordinaciones con el presidente de la ATU para la movilidad de los fans al salir del recinto, así también mencionó que se hará un control de revendedores y comercio ambulatorio.