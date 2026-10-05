Cercado de Lima: disparan contra pollería y dejan carta extorsiva

En la cuadra 2 del jirón Ramón Cárcamo, en Cercado de Lima, se reportó un atentado extorsivo contra una pollería a la que le lanzaron una ráfaga de disparos que atravesaron la puerta de metal, además, allí dejaron una carta con amenazas en la que piden al dueño comunicarse para llegar a un acuerdo.

La policía llegó para realizar las diligencias respectivas, lamentablemente, el local atacado no tiene cámaras de seguridad, pero un vecino cercano sí tiene una cámara de videovigilancia, la que podría haber captado los rostros de los responsables de este crimen.

Los dueños, que no han querido mostrarse frente a la prensa, han dicho que están en la sede de Dirincri denunciando el atentado, pero no han querido dar más información sobre si ya recibían amenazas o realizaban algún pago de cupos.

TEMEN POR REPRESALIAS

Vecinos señalan que se trata del primer atentado que ocurre entre negocios de la zona, cabe destacar que el dueño tiene otro local, lo que hace presumir que esto habría gatillado el ataque extorsivo.

En tanto, los vecinos se han mostrado preocupados por el nivel de violencia que se registra en la zona, pues no hay patrullaje de serenazgo ni de la policía, pese a encontrarse cerca de la avenida Argentina que es bastante comercial. Por otro lado, muchos vecinos no han querido mostrarse frente a cámaras por temor a represalias y a que los delincuentes realicen otros ataques a más negocios.