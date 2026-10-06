SJL: “Manos de seda” fueron capturados en la Estación Pirámide del Sol

Estos sujetos acechaban a sus víctimas caminando en grupo hasta robarles con mucho cuidado sus objetos personales de sus mochilas o bolsas.

Cuatro delincuentes conocidos como “los manos de seda” nuevamente fueron detenidos, pero en otro punto de la capital. Esta vez fueron vistos en la Estación del Metro Pirámide del Sol en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Estos sujetos acechaban a sus víctimas caminando en grupo hasta robarles con mucho cuidado sus objetos personales de sus mochilas o bolsas. Se trataría de miembros de la organización criminal “Los rápidos de San Juan de Lurigancho”, en la que también estaría una mujer y tres varones.

ASÍ ACTUABAN LOS DELINCUENTES

Las cámaras de seguridad captaron cómo estos sujetos realizaban su “modus operandi”. Un hombre que cargaba una mochila era perseguido por uno de los delincuentes y antes de que entrara en la estación, cuidadosamente abría su mochila y le robaba el celular. Después de ello, el teléfono robado lo entregaba a su cómplice.

Otra cámara también captó a estos sujetos en movimiento. Se observa a uno de estos sujetos a lado de la mujer, que aprovechando la aglomeración de la gente para subir a una cúster, se apoderaron de otro teléfono. Su cuidado para robar los móviles de las víctimas ha hecho que la policía los llame “los manos de seda”.