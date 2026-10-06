Capturan a presunto raquetero en bicicleta tras robar celular a mujer en Surco

Un sujeto que utilizaba una bicicleta para hacerse pasar por un deportista fue capturado en el distrito de Santiago de Surco, luego de robarle el teléfono celular a una mujer en la avenida Próceres.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que el delincuente aprovechó que la víctima se encontraba distraída enviando mensajes para arrebatarle el dispositivo y emprender la huida a bordo de su unidad menor.

La víctima solicitó ayuda de inmediato a los vecinos del lugar, quienes salieron de sus casas para ir detrás del sospechoso. Aunque el implicado intentó escapar, los residentes dieron aviso a los agentes municipales, desencadenando una persecución de aproximadamente cinco cuadras.

Captura e intervención policial

El sujeto fue interceptado y capturado en la avenida El Carmen, momento en el cual los agentes constataron que tenía en su poder el celular que había robado minutos antes. Si bien operaba principalmente por esta zona de Surco, las autoridades no descartan que haya cruzado hacia otros distritos aledaños.

Tras ser detenido por los efectivos, el sujeto intervenido fue trasladado hacia la comisaría de Sagitario, donde permanece para continuar con las diligencias e investigaciones respectivas conforme a ley.