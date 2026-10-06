Independencia: asesinan a balazos a colectivero frente a su familia

Un colectivero fue asesinado frente a su familia cuando llegaba a su domicilio a bordo de su vehículo. El hecho ocurrió en la cuadra 4 del jirón Los Baños del Inca, ubicado en el distrito de Independencia.

De acuerdo a cámaras de seguridad, la víctima identificada como Juan Manuel Melgarejo, de 38 años fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal. El copiloto sacó un arma y disparó catorce veces, impactando ocho de los proyectiles contra Melgarejo.

Su esposa, quien se encontraba a pocos metros con uno de sus hijos en brazos mientras los demás familiares ya habían ingresado a la casa, presenció el momento en que el conductor cayó sin vida sobre el pavimento tras intentar escapar.

Fuga de atacantes e investigaciones

Los dos sujetos involucrados huyeron a bordo de la moto lineal con dirección hacia la zona alta, pasando desde Los Incas hacia el jirón Ayacucho hasta el paradero 8. Los familiares indicaron que el hombre no había recibido amenazas previas de extorsión, mientras los vecinos de la zona intentaron auxiliar a la víctima tras escuchar los disparos.

Cabe resaltar, que la División de Investigación Criminal (Divpinc) de la Policía Nacional del Perú se encuentra a cargo de las pesquisas para identificar y capturar a los responsables del crimen, mientras los deudos exigen justicia.