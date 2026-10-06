SJM: le roban miniván que acababa de comprar y le exigen S/8 mil para recuperarla

En San Juan de Miraflores, en la calle Juan Castilla, delincuentes le robaron una miniván a un vendedor y ahora le exigen una gran suma de dinero para su devolución. En las cámaras de seguridad se observa a un delincuente que hacía de “campana” a todas horas en una zona que tenía rejas, pero este sujeto estuvo atento hasta ver a su víctima.

Cuando observó la miniván estacionada en la calle, llamó a sus compañeros y entre todos abrieron la puerta del vehículo y se robaron la unidad, todo fue grabado por las cámaras de seguridad. Luego del robo, los delincuentes se comunicaron con la víctima, lo que no se sabe aún es cómo consiguieron su número para extorsionarlo.

¿QUÉ SE SABE DE LA VÍCTIMA?

Se tuvo conocimiento que la víctima es un vendedor de frutas que adquirió el vehículo para movilizar su mercadería en el centro de abastos donde labora, además, la unidad aún no la ha terminado de pagar pues la adquirió con un crédito del banco.

Los delincuentes se comunicaron con él y le pidieron entre 7 mil y 8 mil soles para recuperar el vehículo, pero el vendedor no podría realizar ese pago extorsivo pues tiene aún varias deudas pendientes como el seguro de la unidad y el préstamo que se hizo del banco.

Pese a los mensajes que ha recibido esta persona por su teléfono con exigencias de estos sujetos para que pague por la miniván y de las imágenes de las cámaras de seguridad, la víctima no recibió la atención que se debe emplear para este tipo de casos en la comisaría de San Juan de Miraflores, pues, según información preliminar, cuando el afectado intentó sentar la denuncia, la policía no lo atendió al momento porque estaban tomando su desayuno y que iba a demorar dos horas.