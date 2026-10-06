Enfrentamiento a balazos entre falsos barristas deja dos menores heridos en Chorrillos

Un enfrentamiento a balazos se registró en la zona de Villa Venturo, en el distrito de Chorrillos. Cerca de 30 falsos barristas convirtieron las calles en escenario de una batalla campal utilizando piedras, palos y armas de fuego.

Producto de esta gresca callejera, dos menores de 13 y 15 años de edad resultaron heridos y fueron trasladados al Centro Médico San Genaro para recibir atención médica tras el violento ataque. Las cámaras de seguridad de la zona registraron la magnitud de los destrozos y la ferocidad con la que los sujetos se desplazaban por las avenidas.

Personal de la Policía Nacional del Perú acudió al lugar de los hechos y delimitó la zona tras hallar casquillos de bala en el pavimento, además de encontrar rastros de sangre y paredes vandalizadas con pintas.

Temor por agresiones y pedido de vecinos

Los residentes del área afectada señalaron que estas agresiones son constantes, especialmente durante las horas de la noche, y que los enfrentamientos están vinculados a delitos conexos como el consumo de alcohol y drogas.

Ante esta situación que también afecta a los colegios cercanos y viviendas dañadas por piedras y objetos contundentes, los vecinos de Villa Venturo exigen mayor presencia y patrullaje constante por parte de la policía.