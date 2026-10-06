A un día del concierto: Vecinos expresan disconformidad por shows de BTS en San Marcos

La popular agrupación surcoreana BTS (Bangtan Sonyeondan) ya está en Lima y con ellos crece la expectativa por sus tres conciertos en el estadio San Marcos, pues más de 50 mil personas se esperan en cada una de las fechas.

Pero mientras ARMY, como el grupo llama a sus seguidores, esperan ver a Bangtan en vivo, a pocos metros del estadio los vecinos levantan voz de protesta por lo que dejará la masiva concurrencia en los alrededores: cierres de calles, comercio informal, ruido y, sobre todo, cuestionan accesos y rutas de evacuación.

“Eso es una porquería porque ahora se llena, vienen los ambulantes, se orinan, se ocupan, dejan basura”, señaló una vecina, mientras otra dijo que no podrá salir desde el 7 de su casa porque les prohíben el pase: “tengo que salir a pie, hacer mis cosas y venirme a pie”, aseguró.

Para quienes viven en los alrededores, el problema no comienza cuando se encienden las luces del escenario, sino que desde horas antes las calles comienzan a llenarse de personas y los cierres terminan afectando sus actividades cotidianas.

“Vengan a ver ese día cómo está el tránsito, cómo está la apertura y cómo está el cierre, cómo se dejan las calles, cuántos ambulantes hay, cómo se comportan las personas, porque a veces hasta las rejas te ponen para que no salgamos”, comentó otra vecina molesta.

CONOCE LOS DETALLES IMPORTANTES SI VAS AL CONCIERTO

Este es el despliegue que se prepara para recibir a los miles de asistentes:

• Más de 50 mil personas por cada fecha.

• Cinco puntos de ingreso al estadio.

• Las puertas 1, 3, 5, 6 y 8 serán utilizadas para el acceso, según la zona de cada asistente, mientras que las principales salidas estarán concentradas en cuatro puertas: 1, 3, 5 y 8.

• Las rutas conectan con avenidas como Venezuela, Universitaria, Germán Amézaga y Óscar r. Benavides.

Sin embargo, los alrededores que los vecinos denuncian son estrechos y peligrosos, dificultando su tránsito: “prácticamente no podemos salir. Todo está lleno de ambulantes, vendedores de comida. Delante de la policía y personal municipal hay vendedores de bebidas alcohólicas”, manifestó un vecino.

En tanto, los nominados cinco veces a los Premios Grammy, BTS, ya está en Lima por primera vez y miles de fans esperan con ansias sus tres presentaciones, incluso acampando desde semanas antes del concierto en los exteriores de San Marcos.