BTS en Lima: decenas de fans esperan en carpas alrededor del estadio San Marcos

Varias carpas ya hacen filas en los alrededores del estadio San Marcos en busca de lograr una buena ubicación para los conciertos que se vienen este 7, 9 y 10 de octubre con la popular banda surcoreana BTS. “Vine de Trujillo, luego de votar. Esta carpa es para mi hija y mis sobrinas que ya llegan de Trujillo”, manifestó una madre de familia que espera en una carpa.

Pese a que el último 4 de octubre se realizó un desalojo por parte de las autoridades de las carpas que estaban ubicadas en los alrededores desde hace semanas, nuevamente se observan varias de estas apostadas a lo largo de la avenida Colonial.

La expectativa por los conciertos es grande, pues se espera un movimiento económico de 200 millones de soles durante las tres fechas de shows. Además, hay varios comerciantes que también están pidiendo permisos para la venta de comida y bebidas en el estadio.

¿CUÁLES SON LOS ACCESOS CONFIRMADOS AL ESTADIO SAN MARCOS?

Se han hecho los planes de acceso para la llegada masiva de fans a los tres conciertos de BTS en Lima en el estadio San Marcos. Para los accesos se han habilitado la avenida Venezuela (Campo A y VIP), avenida Universitaria (Campo C), la avenida Óscar Benavides y Colonial (Campo B), y Germán Amezaga (Tribuna Oriente, Norte y Sur).

BTS POR PRIMERA VEZ EN LIMA

Desde su debut en 2013, el grupo ha ganado simpatía y gran popularidad entre las bandas de k-pop y de pop a nivel mundial, logrando cinco nominaciones a los premios Grammy y ganando diversas premiaciones en Asia y Europa. Un gran fandom los acompaña y se ha convertido en sus seguidoresleales por años, aguardando incluso por casi dos años el servicio militar obligatorio que realizaron en su país natal, por lo que estas presentaciones han generado gran expectativa entre los y las fans peruanos que los esperan desde su debut.