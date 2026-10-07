BTS desata locura en Lima: Fanáticas toman los exteriores del Estadio San Marcos

ACTUALIZACIÓN: DISTURBIOS EN COLA DE CONCIERTO

Se vienen registrando disturbios en los exteriores del Estadio San Marcos, donde miles de fanáticos realizan largas colas para ingresar a la primera fecha del concierto de BTS. Algunas asistentes denunciaron la presunta venta de espacios en la fila por S/20, realizada por personas ajenas al evento.

Los disturbios comenzaron cuando algunos asistentes empujaron al personal policial que intentaba controlar la situación, ante la molestia generada por la presencia de presuntas personas que se habrían “colado” en la cola.

ACTUALIZACIÓN: CAOS POR CONCIERTO

Los conflictos durante las largas colas en la avenida Venezuela no se hicieron esperar. Muchas fanáticas que llevan varias horas esperando para ingresar al concierto denunciaron problemas en la organización y cuestionaron la falta de seguridad en la zona. Según señalaron, algunas asistentes incluso habrían presenciado agresiones protagonizadas por presuntos delincuentes. "Están vendiendo boletos de S/800 y S/2000 y no hay seguridad, no habido policía", indicó.

Además, las fanáticas denunciaron la presunta venta de espacios en las colas, situación que habría generado mayor desorden entre quienes llevan varias horas esperando para conseguir un buen lugar y acceder al concierto.

NOTA ANTERIOR

A tan solo unas horas del esperado concierto de la agrupación surcoreana BTS, se han registrado largas colas en los exteriores del Estadio San Marcos, recinto donde se realizarán las tres fechas del esperado espectáculo.

Asimismo, el personal de seguridad del evento inició la colocación de rejas para dividir y ordenar a los asistentes que ingresarán a las distintas zonas habilitadas para el concierto.

Las largas filas de fanáticos ya ocupan alrededor de cinco o seis cuadras y se prevé que continúen creciendo con el paso de las horas. Además, muchos padres de familia realizan estas colas para guardar el lugar de sus hijas y permitirles disfrutar del esperado encuentro con la agrupación surco

ARMYS SE PREPARAN PARA EL CONCIERTO

Cientos de fanáticas esperan el inicio del concierto de BTS luciendo indumentaria alusiva a la agrupación y portando pósteres en referencia al tour por Latinoamérica que viene realizando el grupo surcoreano.

Asimismo, muchas de ellas han compartido la famosa ARMY Bomb, un dispositivo luminoso que se ha convertido en uno de los elementos más representativos de los conciertos de la agrupación.