Bus de la empresa Cristo de Pachacamilla recibe varios disparos en Pachacámac

La unidad quedó con varios impactos de bala en la parte delantera y lateral, mientras la Policía encontró once casquillos en la zona.

Un nuevo ataque contra una empresa de transporte se registró en el distrito de Pachacámac. El bus de transporte público perteneciente a la empresa “Cristo de Pachacamilla” fue atacado cuando salía del patio de maniobras de la compañía.

El hecho ocurrió en la avenida Las Palmas, donde los delincuentes interceptaron el vehículo cuando a bordo de la unidad se encontraban diez pasajeros. Afortunadamente, el conductor y los ocupantes resultaron ilesos tras el ataque.

FEROZ ATAQUE

Asimismo, el ataque dejó varios orificios de bala en la parte delantera y lateral de la unidad, lo que provocó que el conductor diera media vuelta y retornara al patio de maniobras de la empresa.

Por otro lado, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la zona del ataque, donde encontraron once casquillos de bala. Este hecho generó preocupación entre los transportistas, quienes decidieron suspender temporalmente la ruta por temor a que se registren nuevos ataques.