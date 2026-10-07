Anciano en coma tras golpiza dentro de casa de apuestas en San Martín de Porres

Un adulto mayor se encuentra en estado de coma tras recibir una brutal golpiza cuando se encontraba sentado al interior de una casa de apuestas ubicada en el distrito de San Martín de Porres.

El hecho se produjo cuando la víctima, observaba los televisores del establecimiento y mantuvo un cruce de palabras con un sujeto vestido de blanco que aparentemente se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente.

Tras un intercambio de palabras, el agresor reaccionó de manera violenta, arremetiendo contra el anciano, quien intentó defenderse antes de caer al suelo, donde recibió múltiples golpes en el rostro y patadas. A pesar de que otras personas, incluyendo a un joven ciclista y otro adulto mayor, se encontraban en el interior del local, ninguna intervino para frenar la agresión ni auxiliar a la víctima, a quien el atacante terminó arrastrando y arrojando a la calle.

Estado de salud y búsqueda de atacante

Como consecuencia de la agresión, el adulto mayor sufrió un desvanecimiento debido a los fuertes golpes recibidos en la cabeza, por lo que actualmente se encuentra luchando por su vida con un diagnóstico muy grave. El agresor, tras cometer el ataque, regresó para arrastrar el cuerpo hacia el exterior del local a pesar de que la víctima ya no tenía conocimiento de lo ocurrido.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar a la persona agresora que estaba dentro del establecimiento comercial. Las cámaras de seguridad del local captaron los hechos, la cual es analizada para dar con el paradero del sujeto.