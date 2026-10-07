Asesinan a balazos a prestamista tras participar en "pichanga" en San Juan de Lurigancho

Un prestamista fue asesinado a balazos tras participar en un partido de fútbol (pichanga). El hecho ocurrió en los exteriores de una losa deportiva ubicada en la calle Los Jardines, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El ataque fue perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta contra el hombre identificado como Joseph Quispe. Además, dejó a una mujer acompañante gravemente herida, la cual fue trasladada de urgencia hacia un hospital cercano.

Quispe y sus acompañantes se encontraban reunidos bebiendo licor en un rincón del recinto cuando llegaron los delincuentes motorizados, de los cuales uno descendió, ingresó a la losa y disparó directamente contra él.

Casquillos hallados e investigaciones

Vecinos del lugar intentaron auxiliar a ambas personas y se comunicaron con los agentes policiales, quienes hallaron al menos nueve casquillos de bala en la escena del crimen. Una cámara de seguridad cerca podría haber registrado el ataque contra el prestamista.

Hasta el momento se desconoce el móvil exacto del atentado contra el hombre, sin embargo, las autoridades policiales continúan con las diligencias correspondientes de ley para dar con el paradero de los atacantes.