Balean a chofer de combi repleta de pasajeros en San Juan de Miraflores

Un conductor de una combi perteneciente a la Línea A2 fue atacado a balazos en el cruce de la avenida Solidaridad con la calle 12 de Noviembre, en el sector Miguel Grau de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. El ataque ocurrió en plena hora punta cuando el vehículo se encontraba repleto de pasajeros.

Modalidad de extorsión y amenazas

Según los testimonios de los transportistas, las unidades de la ruta Pamplona-Chorrillos, conocidas como "Los Rojitos", son blanco constante de ataques perpetrados por delincuentes a bordo de motocicletas lineales.

Las amenazas y extorsiones se dirigen directamente contra los trabajadores y los pasajeros, sin importar si las empresas de transporte cumplen o no con los cupos económicos exigidos por las organizaciones criminales.

Incremento de atentados y pedido de trabajadores

Este suceso forma parte de una ataques registrados en los últimos cuatro días en el distrito, donde se han reportado cuatro ataques armados contra estos vehículos. Entre los recientes hechos figura el atentado contra otro chofer y su hijo de cuatro años, quienes resultaron heridos de bala.

Cabe resaltar, que ante esta situación, los trabajadores del sector transporte manifestaron tener miedo por sus vidas y por la seguridad de sus familiares ante la falta de resguardo policial en sus recorridos.