Calor extremo se apodera de la primavera en Lima: temperaturas podrían llegar a los 30 °C

La capital viene experimentando en los últimos días jornadas con altas temperaturas que superan los valores tradicionales que suelen presentarse durante primavera, registrando picos de hasta 28 °C en Lima Metropolitana.

Este fenómeno climatológico genera una intensa sensación de bochorno en los ciudadanos se siente cada vez más, alterando las condiciones habituales de la temporada. El mar más cálido de lo habitual termina influyendo directamente en el aire que respiramos en el litoral costero.

Anomalías térmicas en el mar

Rosario Julca, subdirectora de Vigilancia Meteorológica del Senamhi, explicó que el Pacífico Central y el litoral costero presentan anomalías cálidas con valores de 7 °C a 8 °C por encima de lo normal. Debido al traslado de esta temperatura del mar a la ciudad, los termómetros continuarán al alza, estimándose que las máximas alcancen los 30 °C.

Horas de mayor calor e impacto

Ante estas condiciones climáticas, transeúntes y conductores enfrentan temperaturas sofocantes mediante el consumo constante de líquidos, el uso de sombrillas, gorros y bloqueadores solares para prevenir deshidrataciones. Las horas de mayor intensidad solar, registradas entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, complican las actividades cotidianas en las calles.

Especialistas advierten que la exposición prolongada a estas condiciones puede provocar golpes de calor, identificados por síntomas como temperatura corporal muy alta, dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos y pérdida de conocimiento. Por su parte, el Senamhi mantiene activas las alertas meteorológicas ante la persistencia de estos registros elevados en la franja costera.