Caso Liceo Naval: principal implicado habría cometido nuevo acto de violencia en “Maranguita”

Según se conoció, se registró un caso de presunta agresión contra un adolescente en un área de aseo (duchas) dentro del Centro Juvenil de Lima, conocido como 'Maranguita', ubicado en el distrito de San Miguel.

La presunta víctima y el agresor serían parte de los seis menores que afrontan cuatro meses de internamiento por la presunta agresión sexual a uno de sus compañeros del colegio Liceo Naval Almirante Guise.

Trascendió que el principal implicado en el episodio de violencia del pasado 15 de setiembre, cuando los alumnos retornaban de un evento deportivo, habría cometido un nuevo acto de violencia contra un compañero.

FAMILIA DE TURNO

Fue la madre del presunto menor agredido quien, al tomar conocimiento del violento ataque, puso la denuncia en la comisaría del distrito. Rita Ajalcriña, representante de la Décima Fiscalía de Familia de Turno, investiga el caso.

Asimismo, personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) llegó al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para realizar las diligencias respectivas tras conocer la denuncia.