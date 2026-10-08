Hacen largas colas para comprar chicharrones y disfrutar un desayuno especial por feriado

Desde muy temprano, conocidos locales donde se vende chicharrón estuvieron abarrotados de público, que pugnaba por adquirir el producto para disfrutar un desayuno especial.

Según indicaron, algunos pensaban comparar el chicharrón y llevarlo a su casa, para disfrutar de un desayuno en familia por el feriado, pues por el día libre todos están presentes.

MAÑANA TRANQUILA

Mientras otros esperaban ingresar y desayunar en los establecimientos, la mayoría de los cuales se llenó de clientes desde muy temprano, deseosos de disfrutar de un pan con chicharrón.

Los feriados son aprovechados por las personas para estar en familia y de paso disfrutar de un buen desayuno, sin el ajetreo de los otros días que no permite una mañana tranquila.