Cercado de Lima: tradicionales desayunos peruanos atraen a decenas de comensales

En pleno feriado, el Mercado Modelo 28 de Julio, ubicado en el Cercado de Lima, recibió desde tempranas horas a decenas de comensales que llegaron en busca de un tradicional desayuno peruano.

Entre los platillos más solicitados estaban el caldo de gallina, mote, patasca y caldo de cabeza, por lo que varios comensales acudieron al establecimiento.

A pesar del incremento en el precio de diversos productos de la canasta básica, los comerciantes aseguran que mantienen sus precios para no afectar a sus clientes. En el puesto 79, por ejemplo, los caldos se ofrecen a 14 soles, mientras que algunos segundos, como el arroz con pollo, se venden a 11 soles.

INSUMOS AUMENTARON DE PRECIO

Uno de los trabajadores del puesto explicó que los costos de productos como el arroz, aceite, ají amarillo y rocoto han registrado incrementos. Sin embargo, decidieron mantener los precios para conservar a su clientela y continuar ofreciendo sus platos tradicionales.

Además de los caldos, el puesto 79 ofrece una variedad de segundos como arroz con pollo, seco de pollo y asado, acompañados de sus respectivas guarniciones. El arroz con pollo, por ejemplo, se sirve con papa a la huancaína y salsa criolla por 11 soles.

SAZÓN CON DÉCADAS DE TRADICIÓN

Por otro lado, uno de los puestos con más tradición es el puesto 79 que está a cargo de la señora Tomasa Chacmana, cuya experiencia en la cocina es de aproximadamente 50 o 60 años con horarios de atención de 6 de la mañana a 4:30 de la tarde.