La ruta del turrón: una dulce tradición del mes de octubre

La receta pasa de generación en generación, pero en los últimos años muchas pastelerías han innovado y cambiado algunos ingredientes de este tradicional dulce de octubre.

El resultado, un turrón con distintos colores y sabores que gustan más. Así tenemos de maracuyá, chocolate, etc., que rápidamente se posicionaron en el gusto del público.

NUEVOS SABORES

Estas innovaciones llamaron la atención de cientos de clientes, pues ahora no son muy dulces, la masa es menos dura y, por supuesto, los nuevos sabores cautivan.

Los maestros pasteleros no quieren revelar los secretos de la preparación de la masa, miel, cantidad de frutas, etc.; estos turrones son muy requeridos en el Perú y el extranjero.