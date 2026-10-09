Callao: extorsionadores desataron feroz balacera en la cocina de una pollería

Extorsionadores fuertemente armados desataron una feroz balacera dentro de una conocida pollería ubicada en la primera cuadra del jirón Cusco, en el Callao.

Los sujetos, que llegaron en moto, entraron al local y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra los trabajadores del negocio, que se encontraban en la cocina.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

A los criminales no les importó que el negocio estuviera con clientes, entre ellos varios niños, quienes se arrojaron al suelo por temor a ser alcanzados por los disparos.

No se registraron heridos ni víctimas mortales; agentes policiales ya analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los atacantes.