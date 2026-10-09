Cámaras de seguridad captan a sujeto que habría incendiado una mototaxi en La Victoria

Una mototaxi quedó completamente calcinada luego de que un sujeto presuntamente le prendiera fuego alrededor de las 3 o 4 de la madrugada, en el jirón San Cristóbal, en el distrito de La Victoria.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a un joven que vestía una polera blanca y que habría utilizado un artefacto incendiario, similar a una bomba molotov, para iniciar el fuego.

Un vecino salió para intentar controlar el incendio, debido a que un automóvil blanco se encontraba estacionado muy cerca de la mototaxi. Su rápida intervención buscó evitar que el fuego alcanzara el otro vehículo y se propagara hacia las viviendas ubicadas a pocos metros del lugar.

POSIBLE VENGANZA Y COBRO DE CUPOS

Según los primeros testimonios, el ataque podría estar relacionado con una presunta rencilla entre personas conocidas. Sin embargo, esta versión aún debe ser esclarecida por las autoridades.

Algunos mototaxistas manifestaron que habrían sido víctimas de extorsiones, ya que uno de los trabajadores consultados indicó que les exigirían el pago de cinco soles diarios para poder continuar trabajando sin sufrir represalias.

MOTOTAXI QUEDÓ DESTRUIDA

Por otro lado, un perro y un gato que descansaban cerca del lugar también estuvieron en riesgo de ser alcanzados por las llamas, lo que ha despertado la preocupación de los vecinos y trabajadores de la zona ante posibles actos de violencia.