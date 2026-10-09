Caso Liceo Naval: adultos y menores que están en libertad participarán en primera audiencia

La audiencia de esclarecimiento por la presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise se realizará este mediodía. La diligencia busca determinar la responsabilidad de los involucrados y reunir elementos para una eventual sentencia.

Los seis menores internados en el centro “Maranguita” no participarán en esta sesión; declararán las personas vinculadas al viaje escolar, entre ellos docentes, especialistas que realizaron evaluaciones y cuatro alumnos que fueron dejados en libertad.

DECLARARÍA VÍA ZOOM

Entre los convocados está un estudiante que, según la información sobre el caso, habría viajado a Estados Unidos con su madre; el menor declararía vía zoom. Hay expectativa por la versión de los profesores que viajaban en el vehículo junto a los estudiantes.

Estas declaraciones son consideradas muy importantes para establecer lo que ocurrió durante el trayecto de retorno tras el evento deportivo, si existió reacción de los adultos ante los hechos de violencia que fueron denunciados por la familia del estudiante agraviado.