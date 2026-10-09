Buenos Días Perú

09/10/2026

Capturan a hombre que destrozó patrullero y persiguió a efectivos policiales

Las cámaras de seguridad registraron al hombre golpeando el vehículo policial y persiguiendo a los agentes; las imágenes serán evaluadas para esclarecer lo ocurrido.



Un hombre de 30 años fue detenido en el distrito de Puente Piedra luego de protagonizar un violento incidente en el que destruyó parte de un patrullero y persiguió a dos efectivos policiales con un palo. Durante la intervención, uno de los agentes utilizó su arma de fuego y le disparó en el muslo izquierdo para detener su avance.

El intervenido fue identificado como Junior Llampasi, según la información recogida en el lugar, los policías llegaron a una vivienda de la zona de Urbana Soledad tras recibir una alerta por una presunta situación de violencia física y psicológica dentro del inmueble.

Sin embargo, cuando los agentes llegaron al predio, el hombre habría salido armado con un palo y comenzó a golpear los espejos, las lunas y otras partes del vehículo policial. Posteriormente, persiguió a los efectivos por la vía pública, hasta que uno de ellos desenfundó su arma y realizó el disparo. 

MADRE DEL DETENIDO DENUNCIA ABUSO POLICIAL 

Olga Guerrero Beltrán, madre del intervenido, sostuvo que los policías ingresaron a su propiedad sin autorización y que su hijo habría sido agredido durante la intervención. También negó que se hubiera producido un caso de violencia familiar y aseguró que inicialmente solo ocurrió una discusión dentro de la vivienda.

La mujer cuestionó el accionar de los agentes y afirmó que su hijo sufrió lesiones, además del impacto de bala en la pierna. No obstante, durante la entrevista reconoció que el hombre había consumido alcohol y que, en medio de su enojo, salió con un palo y golpeó el patrullero. 

INVESTIGAN CIRCUNSTANCIAS DE LA INTERVENCIÓN

Por otro lado, las imágenes de seguridad registraron al hombre golpeando la unidad policial y persiguiendo a los agentes. El material será relevante para reconstruir lo sucedido, aunque también será necesario determinar cómo se desarrolló el ingreso de los efectivos al inmueble y si se respetaron los protocolos correspondientes.


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