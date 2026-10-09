Capturan a hombre que destrozó patrullero y persiguió a efectivos policiales

Un hombre de 30 años fue detenido en el distrito de Puente Piedra luego de protagonizar un violento incidente en el que destruyó parte de un patrullero y persiguió a dos efectivos policiales con un palo. Durante la intervención, uno de los agentes utilizó su arma de fuego y le disparó en el muslo izquierdo para detener su avance.

El intervenido fue identificado como Junior Llampasi, según la información recogida en el lugar, los policías llegaron a una vivienda de la zona de Urbana Soledad tras recibir una alerta por una presunta situación de violencia física y psicológica dentro del inmueble.

Sin embargo, cuando los agentes llegaron al predio, el hombre habría salido armado con un palo y comenzó a golpear los espejos, las lunas y otras partes del vehículo policial. Posteriormente, persiguió a los efectivos por la vía pública, hasta que uno de ellos desenfundó su arma y realizó el disparo.

MADRE DEL DETENIDO DENUNCIA ABUSO POLICIAL

Olga Guerrero Beltrán, madre del intervenido, sostuvo que los policías ingresaron a su propiedad sin autorización y que su hijo habría sido agredido durante la intervención. También negó que se hubiera producido un caso de violencia familiar y aseguró que inicialmente solo ocurrió una discusión dentro de la vivienda.

La mujer cuestionó el accionar de los agentes y afirmó que su hijo sufrió lesiones, además del impacto de bala en la pierna. No obstante, durante la entrevista reconoció que el hombre había consumido alcohol y que, en medio de su enojo, salió con un palo y golpeó el patrullero.

INVESTIGAN CIRCUNSTANCIAS DE LA INTERVENCIÓN

Por otro lado, las imágenes de seguridad registraron al hombre golpeando la unidad policial y persiguiendo a los agentes. El material será relevante para reconstruir lo sucedido, aunque también será necesario determinar cómo se desarrolló el ingreso de los efectivos al inmueble y si se respetaron los protocolos correspondientes.