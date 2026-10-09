Parque convertido en dormitorio: Serenazgo realiza operativo en la avenida Separadora Industrial

Personal de serenazgo de La Molina realizó un operativo para retirar a varias personas en situación de calle que pernoctaban en un parque ubicado en la avenida Separadora Industrial.

Durante la intervención, los agentes encontraron camas, colchones, frazadas, bolsas y otros objetos que eran utilizados para permanecer en el lugar. Esta situación preocupaba a los vecinos y transeúntes, ya que se encuentran en una vía donde circulan muchos ciudadanos diariamente.

De acuerdo con los testimonios recogidos durante la cobertura, los vecinos también denunciaron presuntos episodios de consumo de alcohol y comportamientos incómodos hacia quienes transitaban por el lugar.

OPERATIVOS SE REALIZAN DE MANERA RECURRENTE

El general Ábalos explicó que el municipio desarrolla estos operativos de manera conjunta con personal de otros distritos, debido a que las personas retiradas suelen regresar al parque después de algunos días.

También advirtió sobre la presencia de personas que permanecen en el lugar acompañadas de animales, lo que, según señaló, podría generar incidentes con los vecinos.

VECINOS PIDEN SOLUCIONES

Por otro lado, también se planteó la necesidad de coordinar acciones entre las municipalidades y desarrollar programas de atención para las personas en situación de calle.