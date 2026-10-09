Pueblo Libre: camión queda atascado debajo de puente por no respetar altura

Esta mañana, un camión quedó atascado debajo del puente ubicado en la intersección de la avenida Brasil con la avenida Pershing, en el distrito de Pueblo Libre, provocando una intensa congestión vehicular.

El accidente se registró en la vía auxiliar de la avenida Brasil. Al parecer, ni los grandes avisos que señalan que los vehículos no deben exceder los 2.30 metros de altura alertaron al conductor de la unidad.

UN PÓRTICO METÁLICO

Debido a que constantemente se registran este tipo de accidentes, colocaron un pórtico metálico de protección para evitar que vehículos de gran altura dañen la infraestructura, que ya mostraría signos de deterioro.

Sorprendentemente, en plena transmisión de Buenos Días Perú, otro camión, de similares características que el atascado y de la misma altura, intentó pasar debajo del puente, pero fue advertido por nuestra reportera.