Cercado de Lima: extorsionaban a empresario amenazando con matar a su menor hijo

Tras un paciente trabajo de inteligencia, la Policía Nacional capturó a un sujeto que extorsionaba desde hace varios meses a un próspero comerciante de Chaclacayo.

El criminal amenazaba al empresario con atentar contra la vida de su menor hijo si no accedía a pagar los cupos; los mensajes extorsivos eran muy crueles.

CELULAR DEL EXTRANJERO

Las autoridades realizaron seguimientos con drones para conocer el accionar de este delincuente. Fue intervenido cuando recogía el dinero de su víctima.

El criminal tomaba distintas precauciones para evitar ser identificado; para sus llamadas usaba un celular del extranjero, pero igual fue descubierto por las autoridades.