Balean a chofer de combi en el Cercado de Lima: su hijo resultó herido en el ataque

​Un chofer de combi de 28 años resultó herido tras ser atacado a balazos por presuntos sicarios y su hijo terminó con una lesión en la mano. El hecho ocurrió en el cruce de los jirones Crespo y Castillo con Rodríguez Mendoza, en el Cercado de Lima.

El suceso se produjo cuando el conductor de la unidad de transporte público circulaba junto a su pareja y su hijo de aproximadamente siete meses de edad, además de pasajeros en el interior de la combi.

De acuerdo a testigos, la combi fue seguida durante dos cuadras por un vehículo negro en el que se desplazaban al menos tres sujetos. Uno de los atacantes descendió del automóvil y disparó directamente contra el asiento del conductor en al menos seis oportunidades, impactando cuatro proyectiles en el chofer y rozando el estómago del menor.

​Atención a heridos e investigaciones

Los vecinos de la zona auxiliaron a la familia y trasladaron al conductor herido hacia el Hospital Carrión, donde los médicos informaron que su pronóstico es reservado y su estado de salud es crítico, mientras que el bebé se encuentra en situación similar.

Se sabe que la víctima tenía antecedentes policiales por lo que la Policía Nacional del Perú no descarta ninguna hipótesis y se encuentra a cargo de las investigaciones correspondientes, además ha solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.