San Juan de Lurigancho: balean vivienda de empresario y le dejan nota extorsiva

​Un nuevo ataque extorsivo se registró en la avenida Las Pirámides del Sol, en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada de la vivienda de un empresario.

​Tras la inspección en el lugar de los hechos, la Policía Nacional encontró tres casquillos de bala y una nota extorsiva con un número telefónico, firmada por la presunta organización criminal autodenominada "La batería de San Juan de Lurigancho".

El empresario afectado reveló que las amenazas comenzaron el pasado 19 de junio y que, a pesar de haber formalizado la denuncia en la comisaría de Zárate y ante la fiscalía, hasta el momento no ha recibido el llamado ni la atención de las autoridades.

​Impacto de amenazas y temor en vecinos

​El agraviado indicó que el ataque armado se habría desencadenado luego de cambiar su número telefónico y borrar los chats de WhatsApp para evitar cualquier contacto con los extorsionadores, quienes incluso llegaron a conocer los nombres de sus hijos.

Asimismo, los vecinos de la zona manifestaron su temor constante debido a que los atentados contra viviendas, negocios y transportistas se han vuelto recurrentes en el distrito. La policía continúa con las diligencias para identificar a los responsables del ataque.