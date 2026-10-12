Atentado en Ventanilla: prenden fuego a un automóvil que tenía dos niños adentro

En el asentamiento humano Hijos de Grau, distrito de Ventanilla, delincuentes le prendieron fuego a un vehículo que tenía a dos menores de edad en su interior, se trataba de los hijos del propietario de la unidad.

El hecho ocurrió cuando el auto estaba estacionado en la calle, los maleantes provocaron el incendio del auto y luego huyeron a pie. Los gritos de los menores alertaron a los vecinos y a los padres de familia que salieron a controlar las llamas antes que ocurra una tragedia mayor.

PIERDE SU PRINCIPAL HERRAMIENTA DE TRABAJO

Según el padre de familia, que se dedica a la conducción de taxi por aplicativo, el móvil de este atentado podría estar relacionado a una posible venganza por una pelea que no estaría vinculada a casos de extorsión.

Por otro lado, el padre de familia comentó que dicha unidad fue adquirida recientemente y significaba su principal herramienta de trabajo para mantener a sus tres menores hijos, por lo que pide auxilio a las autoridades y que este caso se resuelva con prontitud.