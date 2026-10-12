Callao: malos barristas disparan contra adolescente de 16 años

En el Callao, un adolescente de 16 años fue atacado a balazos, al parecer, por barristas del club Alianza Atlético cuando se estaría dirigiendo a su vivienda.

La víctima había salido recientemente del estadio Miguel Grau e iba en compañía de sus amigos cuando fue interceptado por un sujeto que le disparó, aproximadamente, unas ocho veces. Se sospecha que el agresor habría estado en compañía de otros malos barristas del club Alianza Atlético.

PRONÓSTICO DE LA VÍCTIMA ES RESERVADO

Según la policía, el ataque habría sido por una disputa entre barristas de los clubes Alianza Atlético y Sport Boys. El hecho ocurrió en la zona de Santa Marina Norte, en el Callao, cuando la víctima vestía una camiseta de “los rosados”.

El menor fue trasladado hacia el hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y su pronóstico es reservado. En tanto, la Policía Nacional acudió a la zona para realizar las diligencias, mientras se espera que las cámaras de seguridad de los alrededores hayan captado a los responsables de este ataque.