Rímac: reciben a balazos a presunto extorsionador que ingresó a cochera

En el distrito del Rímac, en la avenida Morro de Arica, cuadra 2, sujetos con cascos llegaron en una moto lineal a una cochera para intentar asaltar las oficinas del lugar, pero no se esperaban que el agente de seguridad sacara un arma de fuego.

El agente hizo varios disparos contra los delincuentes, se escucharon alrededor de diez balazos. Mientras el sujeto que conducía la moto salió inmediatamente, el que iba caminando a la oficina corrió despavorido y tropezó varias veces, según se observa en las cámaras de seguridad.

El sujeto peleaba por huir, pero el agente seguía disparando. Ya fuera de la cochera, el cómplice lo esperaba en la moto y terminaron huyendo, sin embargo, se puede apreciar que el delincuente estaba herido, por lo que subió a la moto con dificultad. Mientras ocurría el ataque, también se escuchó una alarma que el mismo agente de seguridad habría activado para ahuyentar a los malhechores.

Al parecer, estos delincuentes buscaban extorsionar a los dueños de la cochera o a alguien dentro del establecimiento, sin embargo, estas hipótesis aún son materia de investigación policial. Se desconoce aún si en dicha cochera ya se pagaban cupos o si habían recibido amenazas extorsivas de alguna organización criminal.

REALIZAN MEGAOPERATIVO CONTRA MAFIA

La Policía Nacional está realizando un megaoperativo a nueve inmuebles contra la banda criminal “Los injertos del Rímac nueva generación”, una banda que es conocida por cobrar cupos a transportistas y a establecimientos que funcionan como cochera.

Cabe destacar que en la cochera atacada solo están atendiendo a abonados para fortalecer la seguridad y evitar nuevos ataques de delincuentes.