Precio del combustible se mantiene al alza: gasolina premium alcanza los S/28 en La Victoria

Un equipo de Buenos Días Perú corroboró el incremento en los precios de los combustibles, registrado durante la mañana de este martes, en un grifo ubicado en el cruce de la avenida Iquitos con el jirón Italia, en el distrito de La Victoria.

De acuerdo con los paneles informativos y surtidores del establecimiento visitado, la gasolina premium se comercializa hasta en S/26.99 y S/27.99 por galón, mientras que el diésel se vende en S/27.99.

Por su parte, la gasolina regular tiene un costo de S/24.49 y el gas licuado de petróleo (GLP) se ubica en S/6.79 por galón. Los más afectados son los conductores particulares y de transporte público ya que tienen que destinar más dinero para tanquear sus vehículos.

Afectación a transportistas y origen del incremento

El encarecimiento del combustible ha obligado a numerosos taxistas, chóferes de aplicaciones y operadores de transporte de pasajeros a modificar sus rutinas diarias, viéndose en la necesidad de recorrer distintos puntos de la ciudad en busca de grifos con precios más accesibles.

Según la información recogida en el lugar, este incremento se viene reportando desde el mes de marzo. A ello se suman factores externos como los costos de importación, el transporte y las dificultades de abastecimiento que ha afectado al país.