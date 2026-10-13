Choque en el Cercado de Lima: Conductor se habría quedado dormido al volante

En la cuadra 1 de la avenida Abancay, Cercado de Lima, se produjo un violento accidente. Un conductor se habría quedado dormido mientras manejaba y terminó chocando su vehículo, en tanto, los efectivos policiales acordonaron la zona y los bomberos lo atendieron.

Con ayuda de los bomberos se pudo retirar a la persona de la unidad, que era la única que estaba en el interior. Luego fue trasladada hasta un hospital cercano, en tanto, efectivos de la policía se encargaron de cerrar temporalmente la vía.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE?

Según información preliminar, este vehículo se movilizaba por la cuadra 1 de la avenida Abancay, perdió el control y terminó chocando con los bolardos de concreto que separan la vía exclusiva del Corredor Azul.

Por otro lado, tal como se observa en las imágenes, la unidad quedó bastante destrozada por el impacto, más aún en la parte delantera. Hasta el momento, se desconocen las causas exactas que dieron origen a este accidente, pero la policía continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades.