¡Preste atención! Sepa cómo auxiliar a un herido durante un sismo

Especialistas de Seguro Social de Salud (EsSalud) brindaron en el distrito de Jesús María, una demostración práctica sobre los protocolos de primeros auxilios que la ciudadanía debe aplicar ante un sismo de gran magnitud de cara al Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2026.

Durante la intervención, los expertos explicaron que, antes de cubrir heridas expuestas o aplicar apósitos para controlar hemorragias severas, es indispensable limpiar los alrededores para evitar infecciones posteriores.

Asimismo, indicaron que en casos de pacientes politraumatizados o menores de edad se debe priorizar la inmovilización de la región cervical y evitar movimientos bruscos que puedan generar una descompensación o el agravamiento de la salud del afectado.

Importancia de mochila de emergencia y zonas seguras

Por su parte, Richard Zubiate, jefe de la Oficina de Defensa Nacional de EsSalud, señaló que es fundamental que los ciudadanos reconozcan las fortalezas y debilidades estructurales de sus viviendas u oficinas, identifiquen zonas seguras y tengan claras las rutas de evacuación.

Las autoridades recalcaron que la mochila de emergencia debe contener elementos básicos como agua, alimentos no perecibles, linternas y fichas de identificación actualizadas con teléfonos de contacto y datos médicos de los menores para facilitar su ubicación ante cualquier eventualidad.