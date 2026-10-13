Comas: Motociclista fallece en accidente y le roban su dinero

Un lamentable hecho terminó con la indignación de testigos y familiares. Un joven falleció y otras dos personas quedaron heridas en Comas, luego que el motociclista embistiera a un transeúnte y a un ciclista, luego de ello perdió el control y se volcó violentamente, falleciendo al momento.

La madre del motociclista y su hermano llegaron para reportar el presunto robo de las pertenencias de su familiar que falleció en el accidente. Según la madre de familia, una mujer que estaba en el lugar agarró el morral que cargaba su hijo y no quería soltarlo, luego se habría metido a una casa y, posteriormente, se lo dio a la policía.

POSIBLE ROBO TRAS ACCIDENTE

La madre narró que cuando preguntó por las pertenencias de su hijo, la policía solo le dijo que en el morral había centavos, cuando según afirmó, su hijo siempre llevaba bastante dinero, pero desconoce la cantidad exacta.

De acuerdo al hermano de la víctima, los vecinos dijeron que el morral tenía bastante dinero y una señora se lo dio al policía del patrullero. Cuando le consultó al policía este dijo que solo había céntimos en el morral, pero los vecinos se exaltaron contra la policía y le exigían que entreguen el dinero.

Según informó la madre de familia, su hijo se dedicaba a la venta y compra de placa de celulares. Añadió que cuando ocurrió el accidente, su hijo estaba a pocos metros de su casa, además, reafirmó que él siempre cargaba consigo bastante dinero, por eso no pueden creer que solo había centavos en su morral.