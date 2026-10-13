Bellavista: vecinos protestan y piden seguridad tras balaceras y asesinatos en menos de dos semanas

Vecinos de la urbanización Imperio, ubicada en el distrito chalaco de Bellavista, realizaron una protesta para exigir mayor seguridad y patrullaje policial tras registrarse tres ataques armados consecutivos en menos de dos semanas.

La movilización se produce ante la ola de delincuencia que afecta la zona, donde los residentes denuncian la falta de respuesta por parte de la comisaría y del municipio frente a balaceras dirigidas contra fachadas y asaltos violentos.

El hecho que motivó la protesta fue el asesinato de un joven padre de familia de 31 años, quien fue baleado a pocos metros de su vivienda por sujetos que intentaron robarle. Los familiares y vecinos señalaron que las fuerzas del orden no activaron el "plan cerco" ni implementaron un resguardo policial.

Cuestionamientos a autoridades locales

Los residentes expresaron su malestar hacia la gestión del alcalde del distrito, Alexander Callán, y las comisarías de la jurisdicción, señalando que las cámaras de seguridad instaladas en la zona solo sirven para registrar delitos en lugar de prevenirlos.

Advierten que la delincuencia opera con total impunidad a cualquier hora del día, afectando tanto a transeúntes como a propietarios de viviendas que sufren constantes amenazas y extorsiones. Este problema se extiende también hacia la zona colindante con Ciudad del Pescador, donde las familias aseguran vivir en zozobra debido a la nula presencia de agentes del orden patrullando a pie.