Senamhi prevé la presencia de lloviznas y fuertes vientos en Lima Metropolitana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que se prevé la presencia de lloviznas y vientos fuertes que se presentarán durante las noches y madrugadas en varios distritos de Lima Metropolitana.

La meteoróloga Angie Flores indicó en diálogo con Panamericana Televisión, que las precipitaciones impactarán principalmente a los distritos ubicados en el sur de Lima Metropolitana y a las jurisdicciones cercanas al litoral costero.

Este comportamiento atmosférico está directamente vinculado con la incidencia del anticiclón del Pacífico Sur, un sistema que favorece el ingreso de humedad hacia el continente. Dicha condición meteorológica estimula la formación de nubosidad y episodios de llovizna en la capital.

Ráfagas de viento y zonas expuestas

Asimismo, el organismo advirtió que se registrarán ráfagas de viento que podrían superar los 35 kilómetros por hora en la capital. Sectores como el área del aeropuerto Jorge Chávez ya registran vientos considerables superiores a los 25 kilómetros por hora.

Los cambios climáticos mantendrán estas características de humedad y precipitaciones moderadas exclusivamente durante la presente semana en los distritos ribereños. Los sectores más afectados por la acumulación de humedad corresponden a zonas como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.