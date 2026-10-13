Policía Nacional interviene a “Los remanentes del Tren de Aragua” con apoyo de drones

La Policía Nacional logró la intervención de un grupo de sujetos que se hacían llamar “Los remanentes del Tren de Aragua”. Por medio de un trabajo de inteligencia y de la tecnología de drones, se pudo dar esta captura.

El general PNP José Antonio Zavala, director nacional de Investigación Criminal, y por el coronel PNP Luis Cayo Nateri, jefe del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), conversaron con Buenos Días Perú sobre esta reciente intervención.

USABAN EL NOMBRE “TREN DE ARAGUA” PARA INFUNDIR TEMOR

De acuerdo al general PNP José Zavala, estos sujetos utilizaban el nombre de “Tren de Aragua” para infundir temor en la población, sin embargo, aún esta en investigación la vinculación de estos sujetos con dicha organización que es considerada terrorista en algunos países.

Se tuvo conocimiento que estos sujetos habían estado solicitando cupos de 80 soles a transportistas. Según la policía, estos sujetos actuarían bajo una cabeza por encima de ellos que los llama a realizar actos extorsivos para “infundir temor”, sin embargo, esto se conocerá cuando se avancen las investigaciones.

DRONES: TECNOLOGÍA CLAVE EN LA CAPTURA DE MAFIAS

Añadió que en su captura se les encontró armas, municiones, cacerinas, motos, un vehículo mayor, por lo que se sospecha que estaban prestos a realizar alguna actividad delictiva. Por otro lado, hizo un llamado a la población a tener cuidado con alquilar lugares a este tipo de grupos que terminan usándolos para actividades delictivas.

El general Zavala señaló que los drones son una tecnología que está ayudando mucho en la desarticulación de bandas criminales: “Se están usando bastante en todos los eventos en los que participamos”, finalizó.