San Juan de Lurigancho: asesinan a balazos a chofer de colectivo con un arma equipada con silenciador

Un joven chofer de 23 años fue asesinado a balazos por un sujeto que utilizó un arma equipada con silenciador. El hecho ocurrió la noche del último martes 13 de octubre, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

​De acuerdo con las cámaras de seguridad de la zona, el atacante se hizo pasar por pasajero para abordar el vehículo de transporte perteneciente a la línea de combis conocida como "El Urbanito" o "Los Pitufos".

En pleno trayecto en el paradero 15, el sujeto decidió descender de la unidad, sacó un arma de fuego provista de silenciador y disparó en cuatro oportunidades contra el joven padre de familia antes de escapar por un pasaje.

Ataque con arma silenciosa

​Imágenes captaron a un presunto cómplice a bordo de una bicicleta y vistiendo polo blanco, quien aparentemente dejó el arma al sicario y facilitó su huida tras cometer el ilícito. Tras el ataque armado, la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital de San Juan de Lurigancho, pero los médicos confirmaron que llegó sin vida debido a la gravedad de los impactos.

​Investigaciones en curso

​Personal de la Policía Nacional y peritos de criminalística acordonaron la escena para iniciar las diligencias correspondientes. Las autoridades policiales confirmaron que en el lugar no se encontraron casquillos de bala debido al uso del silenciador, mientras las investigaciones continúan para dar con los responsables del asesinato.