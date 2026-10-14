El Agustino: tráiler invade vereda y choca con vehículos estacionados en la calle

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un tráiler protagonizó un aparatoso incidente en el distrito de El Agustino tras invadir la vereda y chocó con varios vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública.

De acuerdo a las imágenes, el hecho ocurrió cuando el conductor de la unidad intentó girar e ingresar hacia una calle estrecha, calculando mal las dimensiones de su vehículo y ocasionando daños en las otras unidades.

La parte delantera del vehículo de carga pesada subió a la acera mientras la sección posterior impactaba contra un automóvil estacionado. Pese al primer choque, el conductor continuó avanzando por la vía y volvió a golpear a otros vehículos que se encontraban aparcados en la misma calle.

Identifican unidad e incomodidad de vecinos

Los vecinos del sector lograron identificar la placa del vehículo pesado, la cual pertenecería a una empresa de transporte y manifestaron su incomodidad debido a que no es habitual ni seguro que unidades de gran tamaño transiten por dicha calle angosta, donde únicamente suelen movilizarse automóviles particulares y miniván.

Hasta el momento, la empresa de transportes propietaria del camión no se ha pronunciado sobre los hechos. Cabe resaltar, que solo se registraron daños materiale y ninguna persona resultó herida tras el impacto.