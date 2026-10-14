Compadre y amigo reviven anécdotas de su relación con el papa León XIV

Dos exmonaguillos que conocieron al papa León XIV durante su juventud compartieron sus recuerdos y experiencias junto a él, cuando todavía era conocido como el padre Roberto Prevost.

Igor Medina y Héctor Camacho destacaron la fe, la sencillez y la cercanía que caracterizaron al actual sumo pontífice durante sus primeros años de labor pastoral en Chulucanas, en la región Piura.

Medina recordó que conoció a Prevost entre 1985 y 1986, cuando tenía 15 años y el religioso iniciaba su labor sacerdotal en esta localidad, donde el padre Roberto les transmitía esperanza y fortaleza en medio de los difíciles años que atravesaba el país debido al terrorismo Por su parte, Héctor Camacho contó que mantuvo una estrecha amistad con el religioso, quien posteriormente se convirtió en el padrino de bautizo de su hija, Mildred.

RECUERDAN SU SENCILLEZ Y APOYO A LOS JÓVENES

Asimismo, describieron al papa León XIV como una persona carismática, solidaria y comprometida con la formación de los jóvenes. Medina recordó que el religioso los recogía de sus casas, los llevaba a conciertos y a la playa, y compartía con ellos momentos que fortalecieron su amistad.

Camacho, en tanto, señaló que el padre Roberto se preocupaba por la salud y la educación de los monaguillos, a quienes consideraba como parte de su entorno cercano. Ambos recordaron que, pese a sus responsabilidades, siempre encontraba tiempo para compartir con ellos.

EXMONAGUILLOS PIDEN QUE EL PAPA PRIORICE SU RECUPERACIÓN

Por otro lado, también se refirieron a su estado de salud y señalaron que esperan su recuperación antes de cualquier viaje o actividad pública, por ello consideraron que lo más importante es que pueda recuperarse sin apuros.