Hombre denuncia inacción de la PNP tras robo de su camioneta en Villa El Salvador

Un hombre fue víctima del robo de su camioneta a mano armada en las instalaciones de un grifo ubicado en el kilómetro 19 de la Panamericana Sur, a la altura de la playa Venecia, en el distrito de Villa El Salvador.

Durante el asalto, los hampones realizaron un disparo al aire para amedrentar al conductor, lo bajaron a la fuerza y le efectuaron otro disparo en el suelo antes de huir con el vehículo y sus pertenencias.

Tras el robo, el agraviado comenzó a recibir llamadas telefónicas de los asaltantes, quienes le exigen el pago de S/20 mil soles para realizar la devolución de la camioneta que utiliza como herramienta de trabajo.

Denuncia falta de respuesta

En diálogo con Buenos Días Perú, el propietario señaló que ha transcurrido una semana desde el robo y la Policía Nacional del Perú (PNP) no se ha presentado en el establecimiento ni ha acudido a solicitar los registros de las cámaras de seguridad.

Las imágenes que evidencian el accionar de los asaltantes tuvieron que ser conseguidas por los propios familiares de la víctima. El afectado indicó que el sistema de seguridad "trabagas" de la unidad no se activó oportunamente al abrirse las puertas, lo que facilitó la huida de los ladrones.