Casi es linchado: Vecinos del Rímac atrapan a ladrón que intentó fugar tras asalto

La creciente inseguridad desató la furia de los vecinos. Las cámaras de seguridad captaron el robo de un dispositivo móvil a un hombre, luego cuando los presuntos delincuentes intentaron huir los vecinos atraparon a uno de ellos y le dieron de golpes.

Según las imágenes, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta, el copiloto descendió para robar el teléfono de un transeúnte, cuando corría para regresar con su cómplice, la víctima lo persiguió, por lo que no tuvo tiempo de subir a la moto de su compañero y salió disparado, en tanto, la víctima al ver al otro sujeto en la moto le hizo una llave y lo derribó al suelo.

Allí, con ayuda de otras personas, empezaron una brutal golpiza contra el sujeto, mientras que el otro sujeto que sería quien robó el dispositivo móvil, escapó. Según informaron los vecinos, este sujeto fue trasladado a la comisaría del Rímac, donde es interrogado para que de información del paradero del otro sujeto.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

En tanto, los vecinos relataron que la policía llegó 20 minutos después del reporte y solo se llevaron al sujeto que tenían atrapado. Ahora se espera que las cámaras de la zona puedan ayudar a identificar al cómplice.